Происшествия 22.03.2023 в 12:37
В районе Бурятии безнадзорные собаки накинулись на ребенка
Школьница ждала школьный автобус на остановке
Текст: Евгения Гармаева
Жительница Баргузина в местной группе сообщила, что недавно в селе собаки набросились на школьницу.
Сельчанка призывает нерадивых хозяев собак к ответственности и просит власти обратить внимание на эту проблему. В ответ глава сельского поселения «Баргузинское» Анатолий Узиков сообщил, что ситуация принята к сведению.
«Сколько это будет продолжаться? Я, наверное, сама ружье возьму и пойду отстреливать собак. В очередной раз на школьной остановке, дожидаясь школьного автобуса 20.03.2023 на ребенка накинулись собаки. Ребенок дозвонился до родителей. Ребенок испуган, ее все трясет»,
- пишет возмущенная женщина.
«Устанавливаются владельцы собак, а также указанные собаки внесены в Реестр (список) животных, подлежащих отлову. Просьба к гражданам обращаться в СП «Баргузинское» с письменным заявлением с указанием адреса, предоставлением фото»,
- приводят его слова в вайбер-чате «Баргузин-инфо 24/7»
Фото: Номер один
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