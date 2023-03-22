В районе Бурятии безнадзорные собаки накинулись на ребенка

Жительница Баргузина в местной группе сообщила, что недавно в селе собаки набросились на школьницу.

«Сколько это будет продолжаться? Я, наверное, сама ружье возьму и пойду отстреливать собак. В очередной раз на школьной остановке, дожидаясь школьного автобуса 20.03.2023 на ребенка накинулись собаки. Ребенок дозвонился до родителей. Ребенок испуган, ее все трясет»,

- пишет возмущенная женщина.



Сельчанка призывает нерадивых хозяев собак к ответственности и просит власти обратить внимание на эту проблему. В ответ глава сельского поселения «Баргузинское» Анатолий Узиков сообщил, что ситуация принята к сведению.