В Улан-Удэ в стельку пьяный водитель несколько раз упал на глазах инспекторов

В итоге гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники ГИБДД оформили на него административный протокол. Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку.









В Улан-Удэ вечером 20 марта находившийся на выходном инспектор ДПС заметил на улице Борсоева автомобиль «Тойота Витц», хаотично ехавший по проезжей части. Полицейский незамедлительно позвонил своим коллегам и сообщил, что следует за водителем, предположительно, находящимся в нетрезвом виде.Прибывший на сообщение экипаж ГИБДД остановил подозрительную машину на улице Керамической. За рулем автомобиля находился 46-летний мужчина в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.«Пьяный горожанин с трудом стоял на ногах и даже несколько раз упал на глазах автоинспекторов. Полицейские помогли водителю встать и пригласили в патрульный автомобиль для оформления административного материала. Нарушитель ответил отказом и стал утверждать, что не управлял машиной, а просто шел мимо. На слова стражей порядка о том, что у них есть запись видеорегистратора, мужчина не реагировал и продолжал настаивать на своем», - рассказали в МВД Бурятии.Фото и видео: ГИБДД Бурятии