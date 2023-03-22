Происшествия 22.03.2023 в 16:24

В Улан-Удэ в стельку пьяный водитель несколько раз упал на глазах инспекторов

Мужчина заявил, что не управлял машиной, а просто шел мимо
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ в стельку пьяный водитель несколько раз упал на глазах инспекторов
В Улан-Удэ вечером 20 марта находившийся на выходном инспектор ДПС заметил на улице Борсоева автомобиль «Тойота Витц», хаотично ехавший по проезжей части. Полицейский незамедлительно позвонил своим коллегам и сообщил, что следует за водителем, предположительно, находящимся в нетрезвом виде.

Прибывший на сообщение экипаж ГИБДД остановил подозрительную машину на улице Керамической. За рулем автомобиля находился 46-летний мужчина в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

«Пьяный горожанин с трудом стоял на ногах и даже несколько раз упал на глазах автоинспекторов. Полицейские помогли водителю встать и пригласили в патрульный автомобиль для оформления административного материала. Нарушитель ответил отказом и стал утверждать, что не управлял машиной, а просто шел мимо. На слова стражей порядка о том, что у них есть запись видеорегистратора, мужчина не реагировал и продолжал настаивать на своем», - рассказали в МВД Бурятии.

В итоге гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники ГИБДД оформили на него административный протокол. Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии
Теги
пьяные водители

Все новости

В Улан-Удэ возобновили авиарейсы до Хабаровска
22.03.2023 в 17:52
Следователи задержали убийцу-каннибала
22.03.2023 в 17:20
Иркутская область «уехала» в Монголию
22.03.2023 в 16:59
В Бурятии поджигателю человека будет предъявлено новое обвинение
22.03.2023 в 16:38
В Улан-Удэ в стельку пьяный водитель несколько раз упал на глазах инспекторов
22.03.2023 в 16:24
В Бурятии водители упорно едут через Транссиб «на красный»
22.03.2023 в 16:20
Мэр Улан-Удэ: Год был насыщен значимыми событиями
22.03.2023 в 15:47
В Бурятии пожарные-десантники справились с огнем, охватившим 10 гектаров леса
22.03.2023 в 15:42
В Бурятии из старинных старообрядческих сел в город вывозят столетние дома
22.03.2023 в 14:45
Ночная хоккейная лига
22.03.2023 в 14:37
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
Следователи задержали убийцу-каннибала
Жертвой опасного преступника стал известный футбольный тренер
22.03.2023 в 17:20
В Бурятии поджигателю человека будет предъявлено новое обвинение
Мужчина, ставший его жертвой, был доставлен в больницу, но сейчас скончался
22.03.2023 в 16:38
В Бурятии водители упорно едут через Транссиб «на красный»
Более 20 лихачей привлечены к ответственности за нарушения ПДД на переездах
22.03.2023 в 16:20
В Бурятии пожарные-десантники справились с огнем, охватившим 10 гектаров леса
Первый лесной пожар в этом году произошел в Еравнинском районе
22.03.2023 в 15:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru