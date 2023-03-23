Убивший мужчину житель Бурятии пытался подкупить полицейского

Баунтовский райсуд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и покушении на дачу взятки должностному лицу.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2018 года местный житель распивал алкоголь в компании знакомых. В ходе возникшей ссоры он избил одного из мужчин. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.Когда злоумышленника задержали, он предложил сотруднику уголовного розыска взятку в размере 80 тыс. рублей за переквалификацию его преступления на менее тяжкое и избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейский отказался, а за попытку его подкупа на мужчину возбудили еще одно уголовное дело.«Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и пришла к выводу, что он не заслуживает снисхождения. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»