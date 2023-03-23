В Бурятии больше полугода ищут 47-летнего пропавшего без вести

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в Бурятии рассказали о розыске Павлова Николая Андреевича 1975 года рождения. Мужчина ушел из дома и не вернулся 2 августа 2022 года. До сих пор о нем нет никаких вестей.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.

Одежда: неизвестно

В поисках нужна помощь добровольцев. Любую информацию о пропавшем можно передать по номеру инфорга отряда 89146337353 (Лариса) или по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.









Фото: "Лиза Алерт" в Республике Бурятия