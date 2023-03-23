В Бурятии 14-летний подросток устроил ДТП на мамином автомобиле

«На улице Лимонова водитель проигнорировал требование об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение. В ходе преследования нарушитель создавал опасные ситуации на проезжей части, выезжая на встречную полосу. В районе ПВЗ «Жигули» удалось заблокировать, водителя задержали. Выяснилась причина такого поведения: в течение года молодой человек 4 раза попадался сотрудникам ГИБДД при управлении транспортом без соответствующего права», - рассказали в МВД Бурятии.







