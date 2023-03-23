Происшествия 23.03.2023 в 16:09

В Бурятии 14-летний подросток устроил ДТП на мамином автомобиле

В аварии пострадал 12-летний ребенок, его госпитализировали с серьезными травмами
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии 14-летний подросток устроил ДТП на мамином автомобиле
Госавтоинспекция Бурятии бьет тревогу: в республике отмечается негативная тенденция, когда подростки без ведома родителей, а иногда и с их согласия, садятся за руль автомобилей и совершают ДТП. Имея свободный доступ к ключам, молодые люди берут авто, чтобы покататься, что зачастую приводит к трагедиям.

Всего с начала года с участием подростков произошло 5 ДТП. В результате травмы получили трое детей.

Так, в феврале этого года сотрудники ГИБДД задержали 17-летнего водителя автомашины «ВАЗ-2107». Молодой человек пытался скрыться от преследования полицейских.

«На улице Лимонова водитель проигнорировал требование об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение. В ходе преследования нарушитель создавал опасные ситуации на проезжей части, выезжая на встречную полосу. В районе ПВЗ «Жигули» удалось заблокировать, водителя задержали. Выяснилась причина такого поведения: в течение года молодой человек 4 раза попадался сотрудникам ГИБДД при управлении транспортом без соответствующего права», - рассказали в МВД Бурятии.



На место происшествия пригласили законного представителя подростка – 66-летнюю бабушку. В ее присутствии на парня составили протоколы за невыполнение требований сотрудника полиции об остановке и отказ от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

9 марта в Улан-Удэ 16-летний подросток решил покататься на автомобиле «Хонда», принадлежащем его тете. Следуя по ул. Пугачева, он врезался в «Тойоту Камри» с последующим столкновением с автомашинами «Фиат Дукато» и «Киа Бонго» и наездом на стоящего на остановке 12-летнего ребенка. В результате ДТП мальчик-пешеход был госпитализирован с тяжелыми травмами.

19 марта в селе Новокижингинск 14-летний школьник взял автомобиль «УАЗ», принадлежащий его матери. Подросток  не справился с управлением и врезался в дерево. В аварии пострадал 12-летний ребенок-пассажир, который сначала попал в районную больницу, а затем был госпитализирован в Улан-Удэ. Сам несовершеннолетний водитель отделался ушибами.

Собранные по данным фактам сотрудниками ГИБДД материалы направлены в следственные органы для принятия правовых решений.

«Все вышеперечисленные факты произошли не только по вине самих молодых людей, но и при попустительстве их родителей и иных законных представителей. Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует родителям, бабушкам и дедушкам, опекунам подростков исключить любую возможность свободного доступа к ключам от транспортных средств. Взрослым следует провести беседы с детьми о недопустимости фактов управления автомобилем без соответствующего права», - призывают в МВД Бурятии.

Фото и видео: МВД Бурятии
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