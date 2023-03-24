Происшествия 24.03.2023 в 09:23
В Бурятии потушили крупный пожар в поселке Таксимо
Деревянное здание площадью 120 кв.м. полностью сгорело
Текст: Константин Воронов
Вечером 23 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании бокса на базе «Юбилейная» в поселке Таксимо.
«На момент прибытия пожарных двухэтажное брусовое здание, к которому пристроен автомобильный бокс, было полностью охвачено огнём. Существовала угроза перехода огня на соседние боксы. Благодаря быстрому реагированию и грамотным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 120 кв. м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В борьбе с огнем были задействованы 8 пожарных и 3 единицы техники. В происшествии никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи. Точную причину пожара установят дознаватели МЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия пожарных двухэтажное брусовое здание, к которому пристроен автомобильный бокс, было полностью охвачено огнём. Существовала угроза перехода огня на соседние боксы. Благодаря быстрому реагированию и грамотным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 120 кв. м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В борьбе с огнем были задействованы 8 пожарных и 3 единицы техники. В происшествии никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи. Точную причину пожара установят дознаватели МЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегипожар