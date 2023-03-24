В Бурятии сельчанин лишился мотоцикла из-за пьяной езды

В Мухоршибирском районе состоялся суд над местным жителем. Мужчина неоднократно попадался пьяным за рулем.

Как сообщает Прокуратура Бурятии, за это преступление мужчину впервые привлекли к ответственности в декабре 2021 года. Не сделав должных выводов, не имея права управления транспортом, в августе 2022 года он вновь попался выпившим за рулем мотоцикла.

«Мухоршибирский районный суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года»,

- сообщили в ведомстве.



Более того, на основании решения суда мотоцикл, на котором совершено преступление, обратили в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.





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