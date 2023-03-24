В Улан-Удэ неизвестный оставил без электричества целый поселок

Накануне в нашем городе некий автомобилист наехал на электроопору в районе ТСН «Энергостроитель». Из-за этого в 19:15 под отключение попали жители 21 частного дома.

Как сообщают в оперативной сводке по городу, в 21:01 работники восстановили электроопору и запитали потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило 1 час 46 минут. Кто стал виновником инцидента – неизвестно.





Фото: "Номер один"