Происшествия 24.03.2023 в 11:43
В Улан-Удэ неизвестный оставил без электричества целый поселок
Кто-то сбил электроопору в районе ТСН «Энергостроитель»
Текст: Евгения Гармаева
Накануне в нашем городе некий автомобилист наехал на электроопору в районе ТСН «Энергостроитель». Из-за этого в 19:15 под отключение попали жители 21 частного дома.
Как сообщают в оперативной сводке по городу, в 21:01 работники восстановили электроопору и запитали потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило 1 час 46 минут. Кто стал виновником инцидента – неизвестно.
Фото: "Номер один"
Тегиэлектроэнергия водители