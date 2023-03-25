В Бурятии на федеральной трассе введено реверсивное движение

На федеральной трассе «Байкал» введено реверсивное движение. Это связано с проведением ремонтных работ и отсыпкой дорожного полотна на 335 км трассы Р-258. Работы будут проходить до 18:00 в районе с. Дачи Кабанского района.

O снятии ограничений сообщат позже. Не исключено, что работы нa участке займут весь день. Отдел ГИБДД отдела МВД России по Кабанскому району предупреждает о соблюдении скоростного режима и дистанции между транспортными средствами.



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