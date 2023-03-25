Происшествия 25.03.2023 в 13:25
В Бурятии на федеральной трассе введено реверсивное движение
Ремонтные работы могут занять весь день
Текст: Номер один
На федеральной трассе «Байкал» введено реверсивное движение. Это связано с проведением ремонтных работ и отсыпкой дорожного полотна на 335 км трассы Р-258. Работы будут проходить до 18:00 в районе с. Дачи Кабанского района.
O снятии ограничений сообщат позже. Не исключено, что работы нa участке займут весь день. Отдел ГИБДД отдела МВД России по Кабанскому району предупреждает о соблюдении скоростного режима и дистанции между транспортными средствами.
Фото: Номер один
Тегитрасса ремонт дороги движение