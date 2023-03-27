В Бурятии осудили свердловского мошенника

Джидинский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области. Он обвинялся в мошенничестве в значительном, крупном и особо крупном размерах.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с 2018 по 2020 годы мужчина под видом инвестиционной деятельности через интернет-сайты привлекал деньги граждан, обещая вернуть их с процентами. Фактически же никакими инвестициями злоумышленник не занимался, а первоначальные выплаты он производил за счет средств вновь привлеченных граждан.«Всего таким образом у 12 граждан из различных регионов России было похищено 11,2 млн рублей. Ущерб осужденным частично возмещен», - сообщили в прокуратуре.Суд приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»