Происшествия 27.03.2023 в 09:36

В Бурятии осудили свердловского мошенника

Злоумышленник выкачивал деньги у жителей республики под видом инвестиций
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии осудили свердловского мошенника
Джидинский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области. Он обвинялся в мошенничестве в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с 2018 по 2020 годы мужчина под видом инвестиционной деятельности через интернет-сайты привлекал деньги граждан, обещая вернуть их с процентами. Фактически же никакими инвестициями злоумышленник не занимался, а первоначальные выплаты он производил за счет средств вновь привлеченных граждан.

«Всего таким образом у 12 граждан из различных регионов России было похищено 11,2 млн рублей. Ущерб осужденным частично возмещен», - сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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