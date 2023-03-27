В Улан-Удэ женщина на «Тойоте» протаранила бетонный забор

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП на ул. Трактовой. Как рассказали в Госавтоинспекции, по предварительным данным, сегодня утром 45-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота» не справилась с управлением и врезалась в бетонный забор.







«Женщина доставлена в медицинское учреждение. На месте работают инспекторы ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в ГИБДД Бурятии.









Фото и видео: ГИБДД Бурятии