В Бурятии за сутки водители проваливались под лед и попадали в снежные заносы
На озере Байкал активно разрушается ледовый покров. Как предупреждают в МЧС Бурятии, существует угроза подвижки ледового поля, образования трещин и разломов. Это же касается других водных объектов республики.
Так, ночью, 25 марта, поступило сообщение о том, что на реке Аргада в 35 километрах от поселка Могойто передними колесами провалился под лёд легковой автомобиль. В транспорте были 2 человека, которые выбрались из машины самостоятельно.
В этот же день утром стало известно о том, что спасатели Северобайкальского подразделения выехали в местность "Туртукит" на Байкале в Северо-Байкальском районе. Примерно в 1 км от берега, мужчина на личном авто попал в снежный занос и у него ухудшилось самочувствие. Помощь ему оказали родственники.
«В транспорте находились 2 человека, которые самостоятельно эвакуировались на берег, пострадавших нет. Из Курумкан выехал экипаж ГИБДД, а из Могойто работники пожарной части. Совместными усилиями автомобиль был извлечён из ледового плена»,
- сообщают в МЧС Бурятии.
В МЧС напоминают: с наступлением весенних каникул родителям важно напомнить школьникам правила безопасного поведения на льду.
Фото: МЧС Бурятии