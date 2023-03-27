Происшествия 27.03.2023 в 13:24

В Бурятии за сутки водители проваливались под лед и попадали в снежные заносы

Жителей предупреждают о крайне опасной обстановке на реках и озерах
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии за сутки водители проваливались под лед и попадали в снежные заносы

На озере Байкал активно разрушается ледовый покров. Как предупреждают в МЧС Бурятии, существует угроза подвижки ледового поля, образования трещин и разломов. Это же касается других водных объектов республики.

Так, ночью, 25 марта, поступило сообщение о том, что на реке Аргада в 35 километрах от поселка Могойто передними колесами провалился под лёд легковой автомобиль. В транспорте были 2 человека, которые выбрались из машины самостоятельно.

«В транспорте находились 2 человека, которые самостоятельно эвакуировались на берег, пострадавших нет. Из Курумкан выехал экипаж ГИБДД, а из Могойто работники пожарной части. Совместными усилиями автомобиль был извлечён из ледового плена»,

 - сообщают в МЧС Бурятии.
В этот же день утром стало известно о том, что спасатели Северобайкальского подразделения выехали в местность "Туртукит" на Байкале в Северо-Байкальском районе. Примерно в 1 км от берега, мужчина на личном авто попал в снежный занос и у него ухудшилось самочувствие. Помощь ему оказали родственники.

В МЧС напоминают: с наступлением весенних каникул родителям важно напомнить школьникам правила безопасного поведения на льду.

В Бурятии грузовик провалился под лёд
25.03.2023 в 14:59
Как сообщал «Номер один», 25 марта на реке Аргада под лед провалился грузовик. Выбравшиеся из него мужчины развели костёр, чтобы погреться и вызвали помощь.





Фото: МЧС Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

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