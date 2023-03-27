В Бурятии за сутки водители проваливались под лед и попадали в снежные заносы

На озере Байкал активно разрушается ледовый покров. Как предупреждают в МЧС Бурятии, существует угроза подвижки ледового поля, образования трещин и разломов. Это же касается других водных объектов республики.

Так, ночью, 25 марта, поступило сообщение о том, что на реке Аргада в 35 километрах от поселка Могойто передними колесами провалился под лёд легковой автомобиль. В транспорте были 2 человека, которые выбрались из машины самостоятельно.

«В транспорте находились 2 человека, которые самостоятельно эвакуировались на берег, пострадавших нет. Из Курумкан выехал экипаж ГИБДД, а из Могойто работники пожарной части. Совместными усилиями автомобиль был извлечён из ледового плена»,

- сообщают в МЧС Бурятии.



В этот же день утром стало известно о том, что спасатели Северобайкальского подразделения выехали в местность "Туртукит" на Байкале в Северо-Байкальском районе. Примерно в 1 км от берега, мужчина на личном авто попал в снежный занос и у него ухудшилось самочувствие. Помощь ему оказали родственники.

В МЧС напоминают: с наступлением весенних каникул родителям важно напомнить школьникам правила безопасного поведения на льду.

Как сообщал «Номер один», 25 марта на реке Аргада под лед провалился грузовик. Выбравшиеся из него мужчины развели костёр, чтобы погреться и вызвали помощь.









Фото: МЧС Бурятии