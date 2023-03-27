Происшествия 27.03.2023 в 16:12
В Бурятии пожар полностью уничтожил цех по производству деревянных палочек
Также сгорел склад готовой продукции
Текст: Константин Воронов
В Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили подробности о пожаре в селе Бичура, где 26 марта загорелось здание цеха по производству деревянных палочек, собственником которого является ООО «Восток Плюс».
«Возгорание обнаружили работники производства. К месту выехали дежурные караулы пожарных частей №35 и 36 15-го Бичурского отряда ГПС РБ, ПЧ-60 7-го Мухоршибирского ОГПС, добровольная пожарная команда ДПК «Буйское», а также добровольцы из числа местного населения. На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнём, пожару был присвоен повышенный ранг №2. Работники цеха эвакуировались самостоятельно. Для ликвидации открытого горения пожарным потребовалось более пяти часов», - сообщили в агентстве.
В результате пожара выгорело помещение цеха и склад готовой продукции. Общая площадь возгорания составила более 3 тысяч кв.м. В тушении было задействовано 28 человек и 14 единиц техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стало несоответствие потолочной разделки в котельной, пристроенной к цеху.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Как рассказали в агентстве, сообщение о пожаре поступило утром.
«Возгорание обнаружили работники производства. К месту выехали дежурные караулы пожарных частей №35 и 36 15-го Бичурского отряда ГПС РБ, ПЧ-60 7-го Мухоршибирского ОГПС, добровольная пожарная команда ДПК «Буйское», а также добровольцы из числа местного населения. На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнём, пожару был присвоен повышенный ранг №2. Работники цеха эвакуировались самостоятельно. Для ликвидации открытого горения пожарным потребовалось более пяти часов», - сообщили в агентстве.
Всего же с момента сообщения о возгорании до полной ликвидации пожара прошло 12 часов.
В результате пожара выгорело помещение цеха и склад готовой продукции. Общая площадь возгорания составила более 3 тысяч кв.м. В тушении было задействовано 28 человек и 14 единиц техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стало несоответствие потолочной разделки в котельной, пристроенной к цеху.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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