В Бичурском районе Бурятии горит предприятие по производству палочек

Сегодня в 10.54 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что загорелась крыша здания цеха в селе Бичура. На место возгорания незамедлительно были направлены расчёты пожарных частей 15-го Бичурского отряда ГПС Республики Бурятия.

- На момент прибытия огнеборцев горела крыша здания. Угрозы перехода огня на соседние строения нет. Пострадавших нет. В 11.52 пожар локализовали. В тушении пожара задействованы 16 человек, 4 единицы техники и две водовозки, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ