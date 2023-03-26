Происшествия 26.03.2023 в 12:52

В Бичурском районе Бурятии горит предприятие по производству палочек

На данный момент пожар локализован

A- A+
Текст: "Номер один"
В Бичурском районе Бурятии горит предприятие по производству палочек

Сегодня в 10.54 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что загорелась крыша здания цеха в селе Бичура. На место возгорания незамедлительно были направлены расчёты пожарных частей 15-го Бичурского отряда ГПС Республики Бурятия.

- На момент прибытия огнеборцев горела крыша здания. Угрозы перехода огня на соседние строения нет. Пострадавших нет. В 11.52 пожар локализовали. В тушении пожара задействованы 16 человек, 4 единицы техники и две водовозки, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.


Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Теги
пожар предприятие бичурский район мчс

Все новости

В Бурятии участники спецоперации могут бесплатно посещать региональные заказники
26.03.2023 в 13:34
Доверчивая жительница Бурятии отдала мошенникам 740 тысяч рублей
26.03.2023 в 13:16
В Бичурском районе Бурятии горит предприятие по производству палочек
26.03.2023 в 12:52
Легенда бокса по прозвищу Сибирский Тигр попался на наркотиках
26.03.2023 в 11:34
В Бурятии забили на мясо
26.03.2023 в 08:00
Бурятия сходит с ума
26.03.2023 в 07:00
В Бурятии жители микрорайона записали обращение к правительству республики
25.03.2023 в 17:50
В Бурятии артисты русского драмтеатра вновь посетили госпиталь с концертом
25.03.2023 в 16:35
В Бурятии грузовик провалился под лёд
25.03.2023 в 14:59
В Бурятии Этнографический музей проводит анимацию выходного дня
25.03.2023 в 14:11
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
Легенда бокса по прозвищу Сибирский Тигр попался на наркотиках
В Новосибирске осудили за наркотики легенду бокса по прозвищу Сибирский Тигр
26.03.2023 в 11:34
В Бурятии грузовик провалился под лёд
Полицейские предположили, что водитель был пьян
25.03.2023 в 14:59
В одном из посёлков Бурятии загорелся гараж
Ночью огонь уничтожил автомобиль
25.03.2023 в 13:49
В Бурятии на федеральной трассе введено реверсивное движение
Ремонтные работы могут занять весь день
25.03.2023 в 13:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru