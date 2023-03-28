В Улан-Удэ водитель внедорожника сбил девочку на самокате

Как уточнили в ГИБДД, водитель внедорожника был трезв.









ДТП произошло днем 27 марта на ул. Павлова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» сбил 10-летнюю девочку, которая пересекала пешеходный переход на самокате. Школьницу доставили в ДРКБ, к счастью, она получила лишь легкие травмы. После осмотра девочку отпустили домой.«Просим водителей быть внимательными в связи с весенними школьными каникулами. Дети много времени проводят на улице, в том числе катаясь на велосипедах и самокатах. Родителям несовершеннолетних необходимо ежедневно проводить с детьми беседы о безопасном поведении на проезжей части», - призывают в Госавтоинспекции.Фото и видео: ГИБДД Бурятии