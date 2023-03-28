Происшествия 28.03.2023 в 10:55

В Улан-Удэ водитель внедорожника сбил девочку на самокате

К счастью, школьница серьезно не пострадала
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ водитель внедорожника сбил девочку на самокате
ДТП произошло днем 27 марта на ул. Павлова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» сбил 10-летнюю девочку, которая пересекала пешеходный переход на самокате. Школьницу доставили в ДРКБ, к счастью, она получила лишь легкие травмы. После осмотра девочку отпустили домой.

Как уточнили в ГИБДД, водитель внедорожника был трезв.



«Просим водителей быть внимательными в связи с весенними школьными каникулами. Дети много времени проводят на улице, в том числе катаясь на велосипедах и самокатах. Родителям несовершеннолетних необходимо ежедневно проводить с детьми беседы о безопасном поведении на проезжей части», - призывают в Госавтоинспекции.

Фото и видео: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Жители Бурятии хотят работать в Яндексе, Газпром-нефти и Сбере
28.03.2023 в 11:31
Таможня фиксирует резкое торговое оживление на российско-китайской границе
28.03.2023 в 11:19
Евгения Лудупова дала дорогу молодым
28.03.2023 в 11:13
В Улан-Удэ водитель внедорожника сбил девочку на самокате
28.03.2023 в 10:55
Как сохранить прожиточный минимум от исполнительных документов
28.03.2023 в 10:37
В Бурятии за сутки произошло два ДТП с участием пьяных водителей
28.03.2023 в 10:28
Улан-удэнка продала квартиру вместе с собственной бабушкой
28.03.2023 в 10:13
Александр Козлов обсудил с Алексеем Цыденовым подготовку к пожароопасному сезону
28.03.2023 в 10:07
Район Бурятии захлестнула волна подростковой преступности
28.03.2023 в 10:03
В Бурятии за год от суррогатного алкоголя умерли 138 человек
28.03.2023 в 09:51
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
В Бурятии за сутки произошло два ДТП с участием пьяных водителей
В происшествиях пострадали мужчина и девушка
28.03.2023 в 10:28
Александр Козлов обсудил с Алексеем Цыденовым подготовку к пожароопасному сезону
В республике разделили профотжиги на весну и осень и сократили зоны, где пожары не тушатся  
28.03.2023 в 10:07
В Бурятии за год от суррогатного алкоголя умерли 138 человек
Такие данные озвучили в прокуратуре республики
28.03.2023 в 09:51
В Бурятии «бунтарь» из колонии получил 3,5 года строгого режима
Он набросился с угрозами на начальника отдела безопасности исправительного учреждения
27.03.2023 в 17:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru