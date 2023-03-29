Полиция Бурятии задержала 15 разыскиваемых преступников

В МВД Бурятии сообщили об итогах 1-го этапа федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», прошедшего в марте этого года.«В результате принятых мер полицейскими задержано 15 разыскиваемых преступников, объявленных в федеральный розыск. Трое из них разыскивались за совершение тяжких преступлений. Также найдено четверо пропавших без вести», - рассказали в полиции.В частности, в Новосибирске сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего уроженца Улан-Удэ, разыскиваемого за серию квартирных краж. В Новосибирской области задержан 33-летний ранее неоднократно судимый житель Бурятии, разыскиваемый за угон автомобиля в Селенгинском районе. В Москве оперативники установили местонахождение и задержали жителя Иркутской области, который находился в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.Все найденные граждане переданы инициаторам розыска.Фото: МВД Бурятии