Происшествия 29.03.2023 в 09:54

Полиция Бурятии задержала 15 разыскиваемых преступников

В их числе трое граждан, совершивших тяжкие преступления
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Текст: Константин Воронов
Полиция Бурятии задержала 15 разыскиваемых преступников
В МВД Бурятии сообщили об итогах 1-го этапа федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», прошедшего в марте этого года.

«В результате принятых мер полицейскими задержано 15 разыскиваемых преступников, объявленных в федеральный розыск. Трое из них разыскивались за совершение тяжких преступлений. Также найдено четверо пропавших без вести», - рассказали в полиции.

В частности, в Новосибирске сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего уроженца Улан-Удэ, разыскиваемого за серию квартирных краж. В Новосибирской области задержан 33-летний ранее неоднократно судимый житель Бурятии, разыскиваемый за угон автомобиля в Селенгинском районе. В Москве оперативники установили местонахождение и задержали жителя Иркутской области, который находился в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Все найденные граждане переданы инициаторам розыска.

Фото: МВД Бурятии
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