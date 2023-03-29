Происшествия 29.03.2023 в 14:21

В Улан-Удэ инспекторы задержали водителя-трюкача

Парень сначала удирал от полиции, а затем перепрыгнул на заднее сидение (видео)
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ инспекторы задержали водителя-трюкача
Утром 24 марта на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ экипаж ДПС обратил внимание на нарушавший правила автомобиль «Субару Форестер». Требования сотрудников полиции об остановке водитель игнорировал. Однако через некоторое время иномарка всё же остановилась, и подбежавший к водителю инспектор увидел, как тот перепрыгнул на заднее сиденье машины.

«Покидать автомобиль мужчина отказывался, настаивая на том, что транспортным средством он не управлял. Тем не менее, поведение, внешние признаки и исходящий от гражданина запах алкоголя указывали на то, что он пьян. Также нарушитель отказывался предъявлять документы, удостоверяющие его личность, в связи с чем был доставлен в полицию», - рассказали в МВД Бурятии.

В отношение 27-летнего улан-удэнца составлены несколько административных протоколов за нарушения ПДД, в том числе за отказ от прохождения освидетельствования и неповиновение полиции.



Фото и видео: МВД Бурятии
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пьяные водители

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