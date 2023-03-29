В Улан-Удэ инспекторы задержали водителя-трюкача

В отношение 27-летнего улан-удэнца составлены несколько административных протоколов за нарушения ПДД, в том числе за отказ от прохождения освидетельствования и неповиновение полиции.









Утром 24 марта на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ экипаж ДПС обратил внимание на нарушавший правила автомобиль «Субару Форестер». Требования сотрудников полиции об остановке водитель игнорировал. Однако через некоторое время иномарка всё же остановилась, и подбежавший к водителю инспектор увидел, как тот перепрыгнул на заднее сиденье машины.«Покидать автомобиль мужчина отказывался, настаивая на том, что транспортным средством он не управлял. Тем не менее, поведение, внешние признаки и исходящий от гражданина запах алкоголя указывали на то, что он пьян. Также нарушитель отказывался предъявлять документы, удостоверяющие его личность, в связи с чем был доставлен в полицию», - рассказали в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии