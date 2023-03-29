В Улан-Удэ велосипедист украл у девушки телефон и спрятал его в носок

Сотрудники Росгвардии выручили горожанку, которую обхитрил 25-летний парень на велосипеде. Все произошло по улице Чкалова. Ранним утром к дежурящим правоохранителям подбежала девушка. Она рассказала, что несколько минут назад молодой человек стащил из ее кармана мобильный и уехал на велосипеде.

«Установив приметы подозреваемого и посадив потерпевшую в служебный автомобиль, росгвардейцы в ходе отработки прилегающих улиц заметили и задержали велосипедиста, которого опознала девушка»,

- сообщили в пресс-службе ведомства.



Задержанным оказался 25-летний улан-удэнец. К слову, воришка предусмотрительно затолкал телефон в носок, но стражи порядка все равно его отыскали. Вспыли подробности: мужчина катался на велосипеде и познакомился с девушкой. Втерся в доверие, любезно проводил ее до дома и даже обнял на прощание. Однако руководили им отнюдь не дружелюбные чувства – в этот момент он и своровал мобильник.

«Со слов неоднократно судимого улан-удэнца, он «просто украл» мобильный телефон для обогащения. Задержанного мужчину доставили в полицию»,

- добавили в Росгвардии.



Теперь велосипедисту-ухажеру светит разбирательство по уголовному делу.





Фото: Росгвардия Бурятии