Происшествия 29.03.2023 в 14:29
В Улан-Удэ велосипедист украл у девушки телефон и спрятал его в носок
Росгвардейцы вместе с пострадавшей догнали воришку
Текст: Евгения Гармаева
Сотрудники Росгвардии выручили горожанку, которую обхитрил 25-летний парень на велосипеде. Все произошло по улице Чкалова. Ранним утром к дежурящим правоохранителям подбежала девушка. Она рассказала, что несколько минут назад молодой человек стащил из ее кармана мобильный и уехал на велосипеде.
«Установив приметы подозреваемого и посадив потерпевшую в служебный автомобиль, росгвардейцы в ходе отработки прилегающих улиц заметили и задержали велосипедиста, которого опознала девушка»,
- сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанным оказался 25-летний улан-удэнец. К слову, воришка предусмотрительно затолкал телефон в носок, но стражи порядка все равно его отыскали. Вспыли подробности: мужчина катался на велосипеде и познакомился с девушкой. Втерся в доверие, любезно проводил ее до дома и даже обнял на прощание. Однако руководили им отнюдь не дружелюбные чувства – в этот момент он и своровал мобильник.
«Со слов неоднократно судимого улан-удэнца, он «просто украл» мобильный телефон для обогащения. Задержанного мужчину доставили в полицию»,
- добавили в Росгвардии.
Теперь велосипедисту-ухажеру светит разбирательство по уголовному делу.
Фото: Росгвардия Бурятии
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