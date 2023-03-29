В Бурятии осудили ревнивого убийцу

67-летнего жителя Улан-Удэ осудили за умышленное убийство соседа. Попытки преступника сослаться на состояние аффекта с треском провалились после психиатрической экспертизы.10 октября 2022 года Олег Даноев находился у себя дома в частном доме вместе со своей супругой Еленой Климовой. Рядом по соседству проживал их сосед Сергей Булутов, с которым у Олега была давняя вражда. О ее причинах Елена высказалась так: «Ссора на почве личной неприязни, так как муж - бывший сотрудник полиции, а Сергей – уголовник, они дрались 2 раза».Однако в этот вечер соседи решили пойти на примирение и закрепить дружбу алкоголем. Олег отправил Елену в магазин за спиртным и сигаретами. Затем все трое стали распивать алкоголь дома у Даноевых. После чего Елена еще раз сходила за спиртным. Во время застолья Олегу Даноеву показалось, что сосед решил приударить за его женой, что вывело его из равновесия.Взбешенный хозяин дома выбежал из комнаты, взял на столе кухонный нож и хотел вернуться обратно. И тут обнаружил, что дверь комнаты заперта изнутри, а из комнаты слышен звук музыки. Тогда он подумал, что жена с соседом прямо сейчас изменяет ему и решил убить давнего врага. Когда Сергей открыл дверь, Олег набросился на него с ножом, нанеся несколько ударов. От полученных тяжелейших травм Сергей скончался.Позже выяснилось, что никакого интима между Еленой и Сергеем не было и в помине, они просто включили музыку, «чтобы не было скучно».Впоследствии Олег Даноев пытался сослаться на давние обеды, унижения со стороны соседа и на то, что в тот роковой вечер он был в состоянии аффекта и не помнит что и как делал, мол, все было, как в тумане. Однако эксперты пришли к противоположному выводу.«Заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, справки врача-нарколога и врача-психиатра в совокупности с характеризующими подсудимого данными и адекватным поведением подсудимого в ходе судебного заседания позволяют суду прийти к выводу об отсутствии оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимого как в момент совершения им преступления по настоящему делу, так и в настоящее время. Поэтому суд признаёт подсудимого вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния», - пришел к выводу суд.Кроме того, отягчающим наказание обстоятельством суд расценивает совершение преступления в состоянии опьянения.- Суд приговорил Олега Даноева признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство) и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - комментирует заместитель прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ Даши Ринчино.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.Имена и фамилии фигурантов дела изменены.