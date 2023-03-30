Происшествия 30.03.2023 в 13:52

Молодой улан-удэнец украл у пьяного вахтовика крупную сумму денег

Поняв, что его разыскивают, парень поспешил вернуть похищенное
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Текст: Константин Воронов
Молодой улан-удэнец украл у пьяного вахтовика крупную сумму денег
22 марта в полицию Улан-Удэ обратился 37-летний горожанин. Он рассказал, что неизвестный похитил у него телефон, а впоследствии с помощью него вывел с банковского счета 180 тысяч рублей.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что пьяный мужчина поздним вечером выходил в магазин за продуктами. Пропажу гаджета горожанин обнаружил наутро и решил проверить, не оставил ли его в торговой точке. Но телефона там не оказалось.

Кроме того, с его счета исчезли заработанные им на вахте в другом регионе деньги. Об этом мужчина узнал, пытаясь расплатиться картой за очередные покупки. Но на экране терминала высветилось уведомление о нехватке средств.

Вскоре после обращения потерпевшего в полицию злоумышленник, поняв, что его разыскивают, сам вышел на связь с мужчиной и вернул ему телефон. Также он обещал перевести лежавшие в полном объеме на счету родственника похищенные деньги. Однако это не спасло его от уголовного преследования. 20-летний подозреваемый из Тарбагатайского района был задержан полицейскими, которым во всем признался.

Парень пояснил, что найденный им гаджет не был блокирован паролем. Поэтому, заметив на нем свернутую вкладку банковского онлайн-приложения, он перевел деньги на счет родственника.

«Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. Он нигде не работает. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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кража

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