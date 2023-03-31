Происшествия 31.03.2023 в 09:53
Причиной пожара с гибелью людей в Бурятии стал поджог
На пожаре погибли 62-летний мужчина и его 30-летняя дочь
Текст: Константин Воронов
В вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7» сообщили подробности крупного пожара, случившегося вчера в селе Кома. Напомним, там загорелся в 8-ми квартирный каркасно-щитовой барак. Пожар практически полностью уничтожил строение, погибли 62-летний мужчина и его 30-летняя дочь.
Как сообщили в чате, причиной возгорания стал поджог. По предварительной информации, неизвестные подпёрли снаружи входную дверь, после чего подпалили здание.
На месте пожара сейчас работает полиция и следователи, которые устанавливают полную картину происшествия.
Всего в доме проживали 14 человек. Выжившие сейчас расселены по родственникам, они потеряли все имущество. Как уточняют в чате, в ближайшее время для них будет объявлен сбор помощи.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
Как сообщили в чате, причиной возгорания стал поджог. По предварительной информации, неизвестные подпёрли снаружи входную дверь, после чего подпалили здание.
На месте пожара сейчас работает полиция и следователи, которые устанавливают полную картину происшествия.
Всего в доме проживали 14 человек. Выжившие сейчас расселены по родственникам, они потеряли все имущество. Как уточняют в чате, в ближайшее время для них будет объявлен сбор помощи.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»