Происшествия 31.03.2023 в 10:17
В Бурятии задержан поджигатель, по вине которого погибли отец с дочерью
Им оказался бывший муж погибшей женщины, на преступление его толкнула ревность
Текст: Константин Воронов
В Бурятии задержали поджигателя многоквартирного дома в селе Кома, в котором в результате пожара погиб мужчина и его дочь. Злоумышленником оказался 30-летний бывший супруг погибшей женщины. В настоящее время его допрашивают следователи, после чего данные им показания проверят на месте происшествия.
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в одной из квартир сгоревшего дома проживали мужчина-инвалид со своей взрослой дочерью и ее сожителем. Днем 30 марта к ним пришел бывший муж женщины. Увидев её с другим мужчиной, злоумышленник решил убить их.
В коридоре квартиры он поджег висевшую там одежду, после чего снаружи подпер входную дверь и скрылся. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям помещения. Женщина с отцом погибли на месте. Ее сожитель успел выбраться из квартиры через окно, получив ожоги. Дом сгорел полностью.
В следственном ведомстве уточнили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом. В ближайшее время задержанному мужчине предъявят обвинение. Сейчас решатся вопрос о заключении его под стражу.
Напомним, в результате происшествия без крыши над головой остались 12 человек, включая двоих детей. Люди также лишились всего имущества.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в одной из квартир сгоревшего дома проживали мужчина-инвалид со своей взрослой дочерью и ее сожителем. Днем 30 марта к ним пришел бывший муж женщины. Увидев её с другим мужчиной, злоумышленник решил убить их.
В коридоре квартиры он поджег висевшую там одежду, после чего снаружи подпер входную дверь и скрылся. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям помещения. Женщина с отцом погибли на месте. Ее сожитель успел выбраться из квартиры через окно, получив ожоги. Дом сгорел полностью.
В следственном ведомстве уточнили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом. В ближайшее время задержанному мужчине предъявят обвинение. Сейчас решатся вопрос о заключении его под стражу.
Напомним, в результате происшествия без крыши над головой остались 12 человек, включая двоих детей. Люди также лишились всего имущества.
Фото: Следственный комитет Бурятии