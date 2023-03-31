Происшествия 31.03.2023 в 15:24
В Улан-Удэ собаки вновь нападают на детей
Сразу о нескольких подобных случаях сообщили в мэрии города
Текст: Константин Воронов
Днем 30 марта в Улан-Удэ зафиксировали очередной случай нападения собаки на ребенка. Как сообщили в мэрии города, во дворе частного дома на ул. Вакарина собака покусала 11-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу с множественными укушенными ранами, ссадинами плеча, голени, предплечья. Состояние девочки - удовлетворительное.
– По данному факту работают сотрудники Управления административного контроля для привлечения владельца собаки к административной ответственности за отсутствие регистрации и допущение нападения животного, – сказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Ранее, 27 марта, стало известно, что на ул. Гостеприимная 9-летнюю девочку покусала соседская собака. В отношении владельца животного возбуждено два административных производства – за нападение и самовыгул животного.
– Во время отработки данного инцидента выяснилось, что от этой собаки пострадала еще одна несовершеннолетняя. Это случилось из-за нарушений порядка выгула. Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Любое отступление может обернуться печальными последствиями, – сказал Дмитрий Ларченко.
Фото: pixabay.com
– По данному факту работают сотрудники Управления административного контроля для привлечения владельца собаки к административной ответственности за отсутствие регистрации и допущение нападения животного, – сказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Ранее, 27 марта, стало известно, что на ул. Гостеприимная 9-летнюю девочку покусала соседская собака. В отношении владельца животного возбуждено два административных производства – за нападение и самовыгул животного.
– Во время отработки данного инцидента выяснилось, что от этой собаки пострадала еще одна несовершеннолетняя. Это случилось из-за нарушений порядка выгула. Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Любое отступление может обернуться печальными последствиями, – сказал Дмитрий Ларченко.
Фото: pixabay.com