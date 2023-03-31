В Улан-Удэ собаки вновь нападают на детей

Днем 30 марта в Улан-Удэ зафиксировали очередной случай нападения собаки на ребенка. Как сообщили в мэрии города, во дворе частного дома на ул. Вакарина собака покусала 11-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу с множественными укушенными ранами, ссадинами плеча, голени, предплечья. Состояние девочки - удовлетворительное.– По данному факту работают сотрудники Управления административного контроля для привлечения владельца собаки к административной ответственности за отсутствие регистрации и допущение нападения животного, – сказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Ранее, 27 марта, стало известно, что на ул. Гостеприимная 9-летнюю девочку покусала соседская собака. В отношении владельца животного возбуждено два административных производства – за нападение и самовыгул животного.– Во время отработки данного инцидента выяснилось, что от этой собаки пострадала еще одна несовершеннолетняя. Это случилось из-за нарушений порядка выгула. Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Любое отступление может обернуться печальными последствиями, – сказал Дмитрий Ларченко.Фото: pixabay.com