Происшествия 31.03.2023 в 15:24

В Улан-Удэ собаки вновь нападают на детей

Сразу о нескольких подобных случаях сообщили в мэрии города
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ собаки вновь нападают на детей
Днем 30 марта в Улан-Удэ зафиксировали очередной случай нападения собаки на ребенка. Как сообщили в мэрии города, во дворе частного дома на ул. Вакарина собака покусала 11-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу с множественными укушенными ранами, ссадинами плеча, голени, предплечья. Состояние девочки - удовлетворительное.

– По данному факту работают сотрудники Управления административного контроля для привлечения владельца собаки к административной ответственности за отсутствие регистрации и допущение нападения животного, – сказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Ранее, 27 марта, стало известно, что на ул. Гостеприимная 9-летнюю девочку покусала соседская собака. В отношении владельца животного возбуждено два административных производства – за нападение и самовыгул животного.

– Во время отработки данного инцидента выяснилось, что от этой собаки пострадала еще одна несовершеннолетняя. Это случилось из-за нарушений порядка выгула. Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Любое отступление может обернуться печальными последствиями, – сказал Дмитрий Ларченко.

Фото: pixabay.com
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