Молодой житель Бурятии от безысходности пошел на кражу

Утром 30 марта в полицию Заиграевского района с заявлением о краже обратилась жительница Улан-Удэ. Женщина рассказала, что сдает в аренду частный дом в одном из пригородных СНТ. Около месяца назад из дома выехали арендаторы, а спустя время женщина обнаружила, что с территории частного подворья пропало имущество: катушка с металлической проволокой, медные провода, детский велосипед, а также доски. Ущерб потерпевшая оценила в 16 тысяч рублей.По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело и приступили к расследованию,«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 21-летнего бывшего арендатора. Парень снял частный дом в сентябре прошлого года, а в декабре остался без работы. Он похитил и сдал проволоку и провода на металлолом. Пропавший велосипед был найден разобранным в одной из надворных построек на территории домовладения, а доски задержанный использовал для обогрева дома», - рассказали в МВД Бурятии.Молодой человек пояснил, что совершил кражу, чтобы обеспечить продуктами 17-летнюю жену и грудного ребенка. Известно, что он не судим, в настоящее время трудоустроился автомойщиком.Фото: «Номер один»