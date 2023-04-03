Происшествия 03.04.2023 в 10:26

В Бурятии ищут 51-летнего мужчину

Его местонахождение неизвестно уже с 9 января
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии ищут 51-летнего мужчину

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о поисках уроженца Кяхтинского района. Михаил Геннадьевич Ильин 1971-ого года рождения проживал в поселке Октябрьский. Он не выходит на связь уже третий месяц.

Приметы: рост 183 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Одежда: предположительно черная куртка, камуфлированные брюки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону инфорга «Лиза Алерт» 89146337353 (Лариса), по номеру горячей линии: 8 800 700 54 52 или по экстренному номеру 112.

Как отмечают волонтеры, в поисках требуется помощь добровольцев.





Фото: "Лиза Алерт" Республики Бурятия
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