В Бурятии ищут 51-летнего мужчину

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о поисках уроженца Кяхтинского района. Михаил Геннадьевич Ильин 1971-ого года рождения проживал в поселке Октябрьский. Он не выходит на связь уже третий месяц.

Приметы: рост 183 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Одежда: предположительно черная куртка, камуфлированные брюки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону инфорга «Лиза Алерт» 89146337353 (Лариса), по номеру горячей линии: 8 800 700 54 52 или по экстренному номеру 112.

Как отмечают волонтеры, в поисках требуется помощь добровольцев.