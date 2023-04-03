Происшествия 03.04.2023 в 12:08
В Бурятии милиционеров со второй попытки осудили за убийство девушек
Однако точка в деле о жутком преступлении в Клюквенной пади пока не поставлена
Текст: Константин Воронов
Сегодня Советский райсуд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу об убийстве двух девушек в Клюквенной пади в 2002 году. На основании вердикта коллегии присяжных главные фигуранты дела - Дмитрий Истомин и Евгений Инкин - признаны виновными и приговорены к 18 и 17 годам колонии строгого режима. Еще один фигурант - Александр Попов – получил 5 лет колонии, но был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.
Напомним, в 2002 году в местности Клюквенная падь Кабанского района обнаружили мертвыми двух девушек 17 и 18 лет. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в декабре 2019 года Следственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. По подозрению в убийстве были задержаны Дмитрий Истомин, работавший в 2002 году водителем вневедомственной охраны, Евгений Инкин, в те годы оперативный сотрудник Селенгинского отделения милиции, и еще один милиционер Александр Попов.
По данным следствия, «в ночь на 10 августа 2002 года милиционеры вместе со знакомыми девушками приехали в местность Клюквенная падь, где стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья между пьяными стражами порядка и девушками произошла ссора, во время которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими».
Правда, один из обвиняемых, Евгений Инкин, в интервью «Номер один» утверждал, что невиновен. По его словам, в деле было множество недоработок, противоречий и бумаг-«пустышек».
- Они должны были аргументированно доказать мою причастность к преступлению. Но ничего этого нет. Когда мне предъявили окончательное обвинение, оказалось, что оно сплошь состоит из таких фраз: «с неустановленным лицом», «в неустановленное время», «на неустановленной машине», «неустановленным предметом». Расписали наши роли, кто что делал, как будто следователь сам при этом присутствовал. Это полный бред, - недоумевал Евгений Инкин.
Летом 2021 года дело поступило в Кабанский райсуд, его рассматривали присяжные заседатели. В марте 2022 года они вынесли свой вердикт, признав всех трех обвиняемых непричастными к преступлению.
Сторона обвинения не согласилась с таким решением и подала жалобу. Верховный суд Бурятии ее удовлетворил, отменив оправдательный приговор и направив дело на новое рассмотрение. Правда, повторный суд над обвиняемыми состоялся уже не в Кабанском районе, а в Улан-Удэ. Он также проходил с участием присяжных заседателей, которые, на этот раз признали всех фигурантов виновными.
Судя по всему, окончательную точку в этом деле ставить еще рано. Почти наверняка приговор вновь будет обжалован, только теперь уже обвиняемыми и их защитниками.
Фото: скриншот видео «Вести-Бурятия»
Напомним, в 2002 году в местности Клюквенная падь Кабанского района обнаружили мертвыми двух девушек 17 и 18 лет. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в декабре 2019 года Следственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. По подозрению в убийстве были задержаны Дмитрий Истомин, работавший в 2002 году водителем вневедомственной охраны, Евгений Инкин, в те годы оперативный сотрудник Селенгинского отделения милиции, и еще один милиционер Александр Попов.
По данным следствия, «в ночь на 10 августа 2002 года милиционеры вместе со знакомыми девушками приехали в местность Клюквенная падь, где стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья между пьяными стражами порядка и девушками произошла ссора, во время которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими».
Правда, один из обвиняемых, Евгений Инкин, в интервью «Номер один» утверждал, что невиновен. По его словам, в деле было множество недоработок, противоречий и бумаг-«пустышек».
- Они должны были аргументированно доказать мою причастность к преступлению. Но ничего этого нет. Когда мне предъявили окончательное обвинение, оказалось, что оно сплошь состоит из таких фраз: «с неустановленным лицом», «в неустановленное время», «на неустановленной машине», «неустановленным предметом». Расписали наши роли, кто что делал, как будто следователь сам при этом присутствовал. Это полный бред, - недоумевал Евгений Инкин.
Летом 2021 года дело поступило в Кабанский райсуд, его рассматривали присяжные заседатели. В марте 2022 года они вынесли свой вердикт, признав всех трех обвиняемых непричастными к преступлению.
Сторона обвинения не согласилась с таким решением и подала жалобу. Верховный суд Бурятии ее удовлетворил, отменив оправдательный приговор и направив дело на новое рассмотрение. Правда, повторный суд над обвиняемыми состоялся уже не в Кабанском районе, а в Улан-Удэ. Он также проходил с участием присяжных заседателей, которые, на этот раз признали всех фигурантов виновными.
Судя по всему, окончательную точку в этом деле ставить еще рано. Почти наверняка приговор вновь будет обжалован, только теперь уже обвиняемыми и их защитниками.
Фото: скриншот видео «Вести-Бурятия»
Тегиубийство