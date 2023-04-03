Происшествия 03.04.2023 в 12:08

В Бурятии милиционеров со второй попытки осудили за убийство девушек

Однако точка в деле о жутком преступлении в Клюквенной пади пока не поставлена
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии милиционеров со второй попытки осудили за убийство девушек
Сегодня Советский райсуд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу об убийстве двух девушек в Клюквенной пади в 2002 году. На основании вердикта коллегии присяжных главные фигуранты дела - Дмитрий Истомин и Евгений Инкин - признаны виновными и приговорены к 18 и 17 годам колонии строгого режима. Еще один фигурант - Александр Попов – получил 5 лет колонии, но был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Напомним, в 2002 году в местности Клюквенная падь Кабанского района обнаружили мертвыми двух девушек 17 и 18 лет. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в декабре 2019 года Следственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. По подозрению в убийстве были задержаны Дмитрий Истомин, работавший в 2002 году водителем вневедомственной охраны, Евгений Инкин, в те годы оперативный сотрудник Селенгинского отделения милиции, и еще один милиционер Александр Попов.

По данным следствия, «в ночь на 10 августа 2002 года милиционеры вместе со знакомыми девушками приехали в местность Клюквенная падь, где стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья между пьяными стражами порядка и девушками произошла ссора, во время которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими».

Правда, один из обвиняемых, Евгений Инкин, в интервью «Номер один» утверждал, что невиновен. По его словам, в деле было множество недоработок, противоречий и бумаг-«пустышек».

- Они должны были аргументированно доказать мою причастность к преступлению. Но ничего этого нет. Когда мне предъявили окончательное обвинение, оказалось, что оно сплошь состоит из таких фраз: «с неустановленным лицом», «в неустановленное время», «на неустановленной машине», «неустановленным предметом». Расписали наши роли, кто что делал, как будто следователь сам при этом присутствовал. Это полный бред, - недоумевал Евгений Инкин.

Летом 2021 года дело поступило в Кабанский райсуд, его рассматривали присяжные заседатели. В марте 2022 года они вынесли свой вердикт, признав всех трех обвиняемых непричастными к преступлению.

Сторона обвинения не согласилась с таким решением и подала жалобу. Верховный суд Бурятии ее удовлетворил, отменив оправдательный приговор и направив дело на новое рассмотрение. Правда, повторный суд над обвиняемыми состоялся уже не в Кабанском районе, а в Улан-Удэ. Он также проходил с участием присяжных заседателей, которые, на этот раз признали всех фигурантов виновными.

Судя по всему, окончательную точку в этом деле ставить еще рано. Почти наверняка приговор вновь будет обжалован, только теперь уже обвиняемыми и их защитниками.

Фото: скриншот видео «Вести-Бурятия»
Теги
убийство

Все новости

В Улан-Удэ бдительные горожане сдали пьяного водителя
03.04.2023 в 13:15
Крупный пожар тушат на севере Бурятии
03.04.2023 в 13:00
В Бурятии завели «уголовку» из-за халтурного ремонта за 15 млн рублей в сельской школе
03.04.2023 в 12:54
В Улан-Удэ перенарезали микрорайоны приписки ряда школ
03.04.2023 в 12:42
В Бурятии милиционеров со второй попытки осудили за убийство девушек
03.04.2023 в 12:08
В Бурятии презентуют турпродукты Великой степи - Монголии и Казахстана
03.04.2023 в 12:08
В Улан-Удэ в театре кукол «Ульгэр» пройдет марафон спектаклей
03.04.2023 в 11:54
Жители Бурятии смогут проверить свою грамотность
03.04.2023 в 11:26
В Бурятии главе района досталось от прокуратуры
03.04.2023 в 11:03
В Бурятии за сутки 120 огнеборцев тушили семь лесных пожаров
03.04.2023 в 11:02
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ бдительные горожане сдали пьяного водителя
Мужчина утверждал, что «выпил немножко» (видео)
03.04.2023 в 13:15
Крупный пожар тушат на севере Бурятии
В Таксимо загорелись склад и гаражные боксы
03.04.2023 в 13:00
В Бурятии за сутки 120 огнеборцев тушили семь лесных пожаров
В шести случаях виной стало неосторожное обращение с огнем
03.04.2023 в 11:02
В Бурятии ищут 51-летнего мужчину
Его местонахождение неизвестно уже с 9 января
03.04.2023 в 10:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru