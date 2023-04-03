Крупный пожар тушат на севере Бурятии

«На момент прибытия огнеборцев горело складское помещение и крыша гаражных боксов. Ориентировочная площадь пожара составила 700 кв.м. Эвакуировано 5 автомобилей. Угрозы перехода огня на соседние строения нет. Пострадавших нет. На месте происшествия работает дознаватель», - рассказали в МЧС.





Утром 3 апреля в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании склада и крыши гаражных боксов в поселке Таксимо.Как сообщили в вайбер-чате «Муя-инфо.24/7», к полудню пожар был локализован на площади 715 кв м. В борьбе с огнем задействованы 15 человек и 5 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии, «Муя-инфо.24/7»