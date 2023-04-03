Происшествия 03.04.2023 в 13:00

Крупный пожар тушат на севере Бурятии

В Таксимо загорелись склад и гаражные боксы
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Текст: Константин Воронов
Крупный пожар тушат на севере Бурятии
Утром 3 апреля в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании склада и крыши гаражных боксов в поселке Таксимо.

«На момент прибытия огнеборцев горело складское помещение и крыша гаражных боксов. Ориентировочная площадь пожара составила 700 кв.м. Эвакуировано 5 автомобилей. Угрозы перехода огня на соседние строения нет. Пострадавших нет. На месте происшествия работает дознаватель», - рассказали в МЧС.


Как сообщили в вайбер-чате «Муя-инфо.24/7», к полудню пожар был локализован на площади 715 кв м. В борьбе с огнем задействованы 15 человек и 5 единиц техники.

Фото: МЧС Бурятии, «Муя-инфо.24/7»
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