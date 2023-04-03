Происшествия 03.04.2023 в 14:43

В Бурятии за месяц найдены мертвыми трое пропавших

Поиски 11 жителей региона продолжаются
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии за месяц найдены мертвыми трое пропавших

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Бурятии рассказал, как прошла работа за март.

Так, в отряд поступило аж 74 заявки на поиск жителей республики. Из них найдены живыми 60 человек. К сожалению, погибли трое. Поиски тех, кто еще не найден, продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки, проверяют свидетельства. Работа идет на постоянной основе.




Фото: pixabay.com; "Лиза Алерт в Республике Бурятия"

Теги
лиза алерт пропавшие без вести

Все новости

В Бурятии осталось всего 43 ветерана Великой Отечественной войны
03.04.2023 в 14:43
В Бурятии за месяц найдены мертвыми трое пропавших
03.04.2023 в 14:43
Руководитель администрации главы Бурятии уволен, но не уходит
03.04.2023 в 13:49
В Улан-Удэ бдительные горожане сдали пьяного водителя
03.04.2023 в 13:15
Крупный пожар тушат на севере Бурятии
03.04.2023 в 13:00
В Бурятии завели «уголовку» из-за халтурного ремонта за 15 млн рублей в сельской школе
03.04.2023 в 12:54
В Улан-Удэ перенарезали микрорайоны приписки ряда школ
03.04.2023 в 12:42
В Бурятии милиционеров со второй попытки осудили за убийство девушек
03.04.2023 в 12:08
В Бурятии презентуют турпродукты Великой степи - Монголии и Казахстана
03.04.2023 в 12:08
В Улан-Удэ в театре кукол «Ульгэр» пройдет марафон спектаклей
03.04.2023 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ бдительные горожане сдали пьяного водителя
Мужчина утверждал, что «выпил немножко» (видео)
03.04.2023 в 13:15
Крупный пожар тушат на севере Бурятии
В Таксимо загорелись склад и гаражные боксы
03.04.2023 в 13:00
В Бурятии милиционеров со второй попытки осудили за убийство девушек
Однако точка в деле о жутком преступлении в Клюквенной пади пока не поставлена
03.04.2023 в 12:08
В Бурятии за сутки 120 огнеборцев тушили семь лесных пожаров
В шести случаях виной стало неосторожное обращение с огнем
03.04.2023 в 11:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru