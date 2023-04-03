В Бурятии за месяц найдены мертвыми трое пропавших

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Бурятии рассказал, как прошла работа за март.

Так, в отряд поступило аж 74 заявки на поиск жителей республики. Из них найдены живыми 60 человек. К сожалению, погибли трое. Поиски тех, кто еще не найден, продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки, проверяют свидетельства. Работа идет на постоянной основе.









Фото: pixabay.com; "Лиза Алерт в Республике Бурятия"