Происшествия 03.04.2023 в 14:43
В Бурятии за месяц найдены мертвыми трое пропавших
Поиски 11 жителей региона продолжаются
Текст: Евгения Гармаева
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Бурятии рассказал, как прошла работа за март.
Так, в отряд поступило аж 74 заявки на поиск жителей республики. Из них найдены живыми 60 человек. К сожалению, погибли трое. Поиски тех, кто еще не найден, продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки, проверяют свидетельства. Работа идет на постоянной основе.
Фото: pixabay.com; "Лиза Алерт в Республике Бурятия"