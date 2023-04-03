Происшествия 03.04.2023 в 15:23
В Бурятии взят под стражу поджигатель, по вине которого погибли отец с дочерью
Мужчина обвиняется в убийстве двух человек общеопасным способом
Текст: Константин Воронов
Прибайкальский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу 30-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек в селе Кома, сообщили в Следственном комитете Бурятии. Напомним, в результате поджога многоквартирного дома погибли мужчина и его дочь, еще один человек получил ожоги. 12 сельчан, включая двоих детей, остались без крыши над головой.
По версии следствия, причиной преступления стала ревность. В доме проживали мужчина-инвалид со своей взрослой дочерью и ее сожителем. Днем 30 марта к ним пришел бывший муж женщины. Увидев её с другим мужчиной, злоумышленник решил убить их.
В коридоре квартиры он поджег висевшую там одежду, после чего снаружи подпер входную дверь и скрылся. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям помещения. Женщина с отцом погибли на месте. Ее сожитель успел выбраться из квартиры через окно, получив ожоги. Дом сгорел полностью.
Фото: Следственный комитет Бурятии
По версии следствия, причиной преступления стала ревность. В доме проживали мужчина-инвалид со своей взрослой дочерью и ее сожителем. Днем 30 марта к ним пришел бывший муж женщины. Увидев её с другим мужчиной, злоумышленник решил убить их.
В коридоре квартиры он поджег висевшую там одежду, после чего снаружи подпер входную дверь и скрылся. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям помещения. Женщина с отцом погибли на месте. Ее сожитель успел выбраться из квартиры через окно, получив ожоги. Дом сгорел полностью.
Фото: Следственный комитет Бурятии