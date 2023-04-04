Происшествия 04.04.2023 в 15:12

В Улан-Удэ автобус сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

Ребенок госпитализирован с травмами
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ автобус сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием ребенка.

«По предварительным данным, сегодня около 13.40 часов 38-летний водитель автобуса «ГАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Тобольской совершил наезд на 10-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в Госавтоинспекции.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ автобус сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе
04.04.2023 в 15:12
В Бурятии в Кяхтинском районе из-за кори отменили массовые мероприятия
04.04.2023 в 14:05
В Бурятии жителю вынесли приговор за комментарий в «Анониме 03»
04.04.2023 в 13:38
В Улан-Удэ готовятся к ямочному ремонту
04.04.2023 в 13:21
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО добровольцем
04.04.2023 в 13:02
В Улан-Удэ идут бои в городских условиях
04.04.2023 в 12:40
В Бурятии ребенок умер от менингококковой инфекции
04.04.2023 в 12:30
В Бурятии за день от огня пострадали 20 гектаров леса
04.04.2023 в 12:26
10-летний ребенок катался по ночному Улан-Удэ на автомобиле родителей
04.04.2023 в 11:59
В МПР России назначен новый куратор Байкала
04.04.2023 в 11:52
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Бурятии за день от огня пострадали 20 гектаров леса
Возгорания тушили в трех районах республики
04.04.2023 в 12:26
10-летний ребенок катался по ночному Улан-Удэ на автомобиле родителей
Патруль ГИБДД сопровождал школьника, пока тот не врезался в столб
04.04.2023 в 11:59
В районе Бурятии пожарные защитили жилые дома от огня
Пламя успело охватить забор и надворные постройки
04.04.2023 в 11:31
В России обнаружили новый вирус Хасеки, передающийся людям от клещей
Первые случаи заражения им после укусов клещей были выявлены во Владивостоке в 2011-2012 годах
04.04.2023 в 10:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru