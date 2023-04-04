В Улан-Удэ автобус сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием ребенка.«По предварительным данным, сегодня около 13.40 часов 38-летний водитель автобуса «ГАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Тобольской совершил наезд на 10-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в Госавтоинспекции.В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.Фото: ГИБДД Бурятии