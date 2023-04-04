Происшествия 04.04.2023 в 16:08
Жителя Бурятии осудили за особо жестокое убийство
Сельчанин зверски избивал и мучил сожительницу, пока та не умерла
Текст: Константин Воронов
Сегодня Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении жителя одного из районов республики, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Как сообщили в пресс-службе суда, ночью 13 декабря 2021 года у подсудимого на почве ревности возник умысел на убийство сожительницы с особой жестокостью – причинением ей особых страданий и мучений путем нанесения большого количества телесных повреждений в течение длительного времени.
«Подсудимый нанес потерпевшей, находящейся в сознании, не менее 53 ударов руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов, не менее 2 ударов ножом и с силой вырывал волосы с её головы. Смерть потерпевшей наступила от множества травм, осложнившихся травматическим шоком», - рассказали в суде.
На суде мужчина заявил, что «наносил удары потерпевшей из ревности, хотел причинить ей боль, но намерения убивать не имел».
Суд признал вину сельчанина полностью доказанной и приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в пресс-службе суда, ночью 13 декабря 2021 года у подсудимого на почве ревности возник умысел на убийство сожительницы с особой жестокостью – причинением ей особых страданий и мучений путем нанесения большого количества телесных повреждений в течение длительного времени.
«Подсудимый нанес потерпевшей, находящейся в сознании, не менее 53 ударов руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов, не менее 2 ударов ножом и с силой вырывал волосы с её головы. Смерть потерпевшей наступила от множества травм, осложнившихся травматическим шоком», - рассказали в суде.
На суде мужчина заявил, что «наносил удары потерпевшей из ревности, хотел причинить ей боль, но намерения убивать не имел».
Суд признал вину сельчанина полностью доказанной и приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: pixabay.com
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