Происшествия 05.04.2023 в 13:47

В Бурятии племянник чуть не зарезал дядю из-за мобильного телефона

За нападение с ножом преступнику дали 3 года 6 месяцев колонии общего режима
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Текст: Номер один
В Бурятии племянник чуть не зарезал дядю из-за мобильного телефона
В середине сентября 2022 года в одном из городских СНТ дядя с племянником распивали спиртные напитки. В какой то момент дядя не смог найти свой сотовый телефон, после чего стал предъявлять претензии своему родственнику, дескать, тот похитил его телефон. Племянник кражу отрицал, однако дядя не успокаивался, а стал выпроваживать гостя, толкая в руку. Разозленный обвинениями племянник схватил со стола нож и наотмашь ударил дядю в грудь. Почувствовав боль и увидев кровь, потерпевший успел выбежать на улицу и позвать на помощь соседа.

- В результате ранения (с повреждением перикарда, левого желудочка), потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Советским районным судом мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - прокомментировала помощник прокурора Советского района г. Улан-Удэ Юлия Хаджаева.                   
 
Фото: Pixabay.com 
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