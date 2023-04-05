В Бурятии племянник чуть не зарезал дядю из-за мобильного телефона

В середине сентября 2022 года в одном из городских СНТ дядя с племянником распивали спиртные напитки. В какой то момент дядя не смог найти свой сотовый телефон, после чего стал предъявлять претензии своему родственнику, дескать, тот похитил его телефон. Племянник кражу отрицал, однако дядя не успокаивался, а стал выпроваживать гостя, толкая в руку. Разозленный обвинениями племянник схватил со стола нож и наотмашь ударил дядю в грудь. Почувствовав боль и увидев кровь, потерпевший успел выбежать на улицу и позвать на помощь соседа.- В результате ранения (с повреждением перикарда, левого желудочка), потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Советским районным судом мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - прокомментировала помощник прокурора Советского района г. Улан-Удэ Юлия Хаджаева.Фото: Pixabay.com