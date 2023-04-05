Происшествия 05.04.2023 в 14:54

В Бурятии монгол попался на взятке

Иностранец пытался подкупить таможенника
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии монгол попался на взятке
Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего гражданина Монголии. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу.

«В феврале 2023 года для уклонения от уплаты таможенных платежей обвиняемый передал сотруднику таможенного поста ДАПП Монды Бурятской таможни взятку в сумме 50 тысяч рублей за оформление временного ввоза на территорию Евразийского экономического союза двух транспортных средств. После передачи взятки фигуранта задержали сотрудники отдела по противодействию коррупции Бурятской таможни и пограничного управления ФСБ России по Бурятии, так как сотрудник таможни заранее сообщил в правоохранительные органы о поступившем ему незаконном предложении», - рассказали в следственном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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