В Бурятии монгол попался на взятке

Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего гражданина Монголии. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу.«В феврале 2023 года для уклонения от уплаты таможенных платежей обвиняемый передал сотруднику таможенного поста ДАПП Монды Бурятской таможни взятку в сумме 50 тысяч рублей за оформление временного ввоза на территорию Евразийского экономического союза двух транспортных средств. После передачи взятки фигуранта задержали сотрудники отдела по противодействию коррупции Бурятской таможни и пограничного управления ФСБ России по Бурятии, так как сотрудник таможни заранее сообщил в правоохранительные органы о поступившем ему незаконном предложении», - рассказали в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело направлено в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»