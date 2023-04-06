В Бурятии лесоэкспортера поймали на контрабанде

В Бурятии по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов стоимостью более 900 тысяч рублей.«С апреля по июнь 2021 года один из участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении экспорта пиломатериалов в КНР путем недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировано через таможенную границу ЕАЭС более 256 кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью более 900 тысяч рублей. В качестве подтверждения законности происхождения древесины декларант предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике лесоматериалов. Кроме того, с целью их легализации внес в Единую государственную автоматизированную информационную систему по учету древесины и сделок фиктивную информацию о покупке лесоматериалов», - рассказали в надзорном ведомстве.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Бурятского транспортного прокурора.Фото: «Номер один»