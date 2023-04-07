Происшествия 07.04.2023 в 17:18

Жительница Бурятии получила уголовку за попытку купить водительские права

Не получив от посредника документ, женщина пошла жаловаться на него в полицию

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Текст: "Номер один"
Жительница Бурятии получила уголовку за попытку купить водительские права

Жительница Гусиноозерска в одном из вайбер-чатов увидела объявление о том, что некий мужчина оказывает услуги по оформлению водительских прав. Она решила воспользоваться услугой. Предприимчивому гражданину она перевела 28500 рублей, но обещанные права так и не получила. Возмущенная женщина, поняв, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию.

Прямой преступный умысел, направленный на приобретение заведомо поддельного водительского удостоверения на свое имя, предоставляющего право на управление транспортными средствами возник у жительницы Гусиноозерска в июле 2022 года. Женщина увидела в одной из групп в Вайбере объявление о помощи в получении водительского удостоверения.

«Делаем за короткие сроки водительские удостоверения, автошколу, экзамен после лишения, медицинские комиссии все виды, корочки тракториста, аттестаты», - предлагал услуги мужчина.

Гражданка была лишена водительских прав в 2015 году. Увидев объявление, она решила обратиться за помощью к данному человеку, который мог помочь ей сделать водительские права. Она написала ему в вайбере сообщение о том, возможно ли вернуть лишенцам права, в итоге между ними завязалась беседа.

«В ходе беседы он предложил ей помочь восстановить водительское удостоверение, которое ранее ею было сдано в ГИБДД в 2015 году. За эту услугу попросил 18000 рублей. При этом пояснил, что оплату сразу не берут. На вопрос, как это делается и что от нее нужно, Кирилл пояснил, что она должна предоставить ему свой паспорт, медицинский полис цветное и фото. После получения документов, они делают удостоверение водительское и отправляют ей. На вопрос, официально ли все это будет, он ответил положительно. При этом пояснил, что права делает через знакомых», - следует из материалов дела.

Мужчина потребовал предоплату в сумме 5000 рублей. Женщина согласилась и перевела деньги. В дальнейшем в ходе переписки она отправляла ему фото своего паспорта, фото медицинской справки, фото медицинского полиса, свидетельство из автошколы, свое фото на белом фоне. Также женщина продолжала переводить деньги незнакомцу. Всего она перевела ему 28500 тысяч.

«Вскоре он почти перестал выходить на связь, водительское удостоверение ей никто так и не отправил, она его не получила. Тогда она поняла, что ее обманули, завладели ее деньгами», - отмечается в материалах дела.

После этого жительница Гусиноозерска обратилась в полицию. Видимо, женщина надеялась вернуть подаренные мошеннику средства, но в итоге сама попала под статью.

Гусиноозерский городской суд постановил признать женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.3 ст.327 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление; подделка, изготовление или оборот поддельных документов) и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок семь месяцев.


Фото: "Номер один"

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водительские права суд мошенничество

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