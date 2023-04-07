Происшествия 07.04.2023 в 18:25

В Улан-Удэ из-за прорванной трубы перекрыли проезд

Движение ограничили по улице Шаляпина
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ из-за прорванной трубы перекрыли проезд

Сегодня, 7 апреля, в Улан-Удэ перекрыли движение автотранспорта со стороны улицы Шаляпина, сообщают в МУП «Водоканал». Это произошло из-за технологического нарушения на канализационном коллекторе. Поэтому остановка и проезд маршрутных автобусов № 33 и № 46 также ограничены.

Сейчас объезд осуществляется через переулок по улице Трактовая 1п/1- улице. Шаляпина, 39/3. Над устранением технологического сбоя работают пять единиц спецтехники и две ремонтные бригады. Ориентировочно, все ремонтные работы завершат к 7:00 утра 8 апреля. Отметим, канализационный коллектор по улице Шаляпина введён в эксплуатацию в 1970 году.

МУП «Водоканал» приносит извинения жителям Улан-Удэ за доставленные неудобства.

Телефоны круглосуточной диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00; 44-10-33.


Фото: МУП "Водоканал"

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