В Бурятии непотушенная сигарета уничтожила 7 гектаров травы

В нашей республике каждый день регистрируют возгорания. Только за минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 15 загораний сухой травы. Огонь уничтожил более 40 гектаров растительности. За аналогичный период 2022 года было зафиксировано 9 случаев загорания сухой травы, площадь которых составила почти 9 Га.Так, 7 апреля в Баргузинском районе к ответственности привлекли жителя села Баянгол, по вине которого произошло загорание травы на площади 7 Га. Мужчина бросил на землю непотушенный окурок сигареты, в результате чего произошло возгорание. В отношении виновника пожара составлен административный протокол, в соответствии с которым предусмотрен штраф в размере:. Теперь ему предстоит выплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей.Несмотря на действующий особый противопожарный режим, жители республики продолжают сжигать сухую траву и мусор на землях населённых пунктов и сельхозназначения. Из-за этого возникают крупные пожары с переходом на жилые дома и лесной фондФото: Номер один