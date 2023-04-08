Происшествия 08.04.2023 в 19:18

В Бурятии непотушенная сигарета уничтожила 7 гектаров травы

Только за сутки трава горела 15 раз
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии непотушенная сигарета уничтожила 7 гектаров травы
В нашей республике каждый день регистрируют возгорания. Только за минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 15 загораний сухой травы. Огонь уничтожил более 40 гектаров растительности. За аналогичный период 2022 года было зафиксировано 9 случаев загорания сухой травы, площадь которых составила почти 9 Га.

Так, 7 апреля в Баргузинском районе к ответственности привлекли жителя села Баянгол, по вине которого произошло загорание травы на площади 7 Га. Мужчина бросил на землю непотушенный окурок сигареты, в результате чего произошло возгорание. В отношении виновника пожара составлен административный протокол, в соответствии с которым предусмотрен штраф в размере:. Теперь ему предстоит выплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Несмотря на действующий особый противопожарный режим, жители республики продолжают сжигать сухую траву и мусор на землях населённых пунктов и сельхозназначения. Из-за этого возникают крупные пожары с переходом на жилые дома и лесной фонд



Фото: Номер один
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