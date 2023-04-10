В Бурятии бизнесмена будут судить за незаконный оборот нефрита

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена из Иволгинского района. Он обвиняется в незаконном хранении и перевозке самовольно добытого нефрита.Как сообщили в республиканской прокуратуре, в августе 2022 года директор коммерческой компании, занимающейся геологическим изучением и поиском месторождений полезных ископаемых, организовал перевозку и хранение самовольно добытого нефрита без соответствующей лицензии. Его незаконную деятельность пресекли сотрудники МВД, нефрит стоимостью 2,4 млн рублей изъяли.Как уточнили в прокуратуре, обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Фото: «Номер один»