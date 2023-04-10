Происшествия 10.04.2023 в 12:51

В Улан-Удэ второклассник едва не попал под поезд

Мальчик играл возле железной дороги, накладывая палки на рельсы
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ второклассник едва не попал под поезд
Накануне в дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на перегоне железной дороги «Улан-Удэ - Заудинский» находится ребенок. Его из окна локомотива увидел машинист грузового поезда.

«Учащийся 2-го класса одной из городских школ находился в опасной зоне без присмотра взрослых и накладывал палки на рельсы. Благодаря своевременному прибытию стражей порядка мальчик был изъят из зоны повышенной опасности и не пострадал. Мать школьника привлекли к административной ответственности, также с семьей провели профилактическую беседу», - сообщили в полиции.

Правоохранители напоминают: нахождение детей на объектах железнодорожного комплекса без сопровождения взрослых недопустимо и может повлечь непоправимые последствия.

Фото: «Номер один»
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железная дорога

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