Происшествия 10.04.2023 в 12:51
В Улан-Удэ второклассник едва не попал под поезд
Мальчик играл возле железной дороги, накладывая палки на рельсы
Текст: Константин Воронов
Накануне в дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на перегоне железной дороги «Улан-Удэ - Заудинский» находится ребенок. Его из окна локомотива увидел машинист грузового поезда.
«Учащийся 2-го класса одной из городских школ находился в опасной зоне без присмотра взрослых и накладывал палки на рельсы. Благодаря своевременному прибытию стражей порядка мальчик был изъят из зоны повышенной опасности и не пострадал. Мать школьника привлекли к административной ответственности, также с семьей провели профилактическую беседу», - сообщили в полиции.
Правоохранители напоминают: нахождение детей на объектах железнодорожного комплекса без сопровождения взрослых недопустимо и может повлечь непоправимые последствия.
Фото: «Номер один»
«Учащийся 2-го класса одной из городских школ находился в опасной зоне без присмотра взрослых и накладывал палки на рельсы. Благодаря своевременному прибытию стражей порядка мальчик был изъят из зоны повышенной опасности и не пострадал. Мать школьника привлекли к административной ответственности, также с семьей провели профилактическую беседу», - сообщили в полиции.
Правоохранители напоминают: нахождение детей на объектах железнодорожного комплекса без сопровождения взрослых недопустимо и может повлечь непоправимые последствия.
Фото: «Номер один»
Тегижелезная дорога