В Улан-Удэ машина застряла на трамвайных путях

Сегодня в столице Бурятии пассажиры трамвая вынуждены были подождать, пока водитель не уберет свой автомобиль с рельсов. О ситуации сообщили в МУП «Управление трамвая».

«Жаль, что водители не понимают, что такими действиями они заставляют ждать сотни людей на остановках. В 14:55 загородил весь проезд. Трамвай №4 вынужден ждать, пока машину либо уберут, либо она уедет. А у него там что-то сломалось»,

- сообщили в организации.



Как добавили позднее, движение трамвая № 4 уже восстановили. Пассажиров предупреждают об том, что будет отставание от графика.







Фото: МУП "Управление трамвая"