В Бурятии правоохранители взялись за декриминализацию лесной сферы

В прокуратуре Бурятии озвучили первые результаты реализации комплексного плана по декриминализации сферы лесопользования, утвержденного в ноябре 2022 года правоохранительными органами. По данным надзорного ведомства, принятые меры уже дали положительные результаты.Так, в первом квартале 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество незаконных рубок леса в Бурятии снизилось на 19%, а причиненный ими ущерб сократился в 7 раз.«В результате принятых мер по противодействию криминальному обороту древесины в Баргузинском, Заиграевском и Еравнинском районах пресечена деятельность пяти преступных групп, которыми совершено 30 незаконных рубок лесонасаждений, причинен ущерб в сумме 45 млн рублей. В Баргузинском и Джидинском районах вскрыты два должностных преступления. Возбуждены уголовные дела, проводятся расследования», - рассказали в надзорном ведомстве.С начала 2023 года 16 материалов проверок исполнение лесного законодательства направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.«К примеру, прокуратурой Бичурского района в ходе выездной проверки выявлен факт незаконной рубки лиственницы в Буйском лесничестве. Установлена причастность к преступлению местного жителя. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. В настоящее время злоумышленник уже получил условный срок, причиненный ущерб он возместил», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»