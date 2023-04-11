Происшествия 11.04.2023 в 11:22
В Бурятии насмерть сбили молодую девушку
Наезд произошел на пешеходном переходе
Текст: Константин Воронов
Смертельное ДТП произошло вечером 10 апреля на 30-м километре автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 53-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан», ехавшая со стороны Онохоя в сторону Улан-Удэ, на пешеходном переходе сбила 25-летнюю девушку. В результате наезда пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.
В Госавтоинспекции уточнили, что женщина за рулем автомобиля была трезвой. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Бурятии
В Госавтоинспекции уточнили, что женщина за рулем автомобиля была трезвой. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Бурятии
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