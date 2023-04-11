В Бурятии насмерть сбили молодую девушку

Смертельное ДТП произошло вечером 10 апреля на 30-м километре автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 53-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан», ехавшая со стороны Онохоя в сторону Улан-Удэ, на пешеходном переходе сбила 25-летнюю девушку. В результате наезда пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.В Госавтоинспекции уточнили, что женщина за рулем автомобиля была трезвой. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.Фото: ГИБДД Бурятии