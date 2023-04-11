Происшествия 11.04.2023 в 11:22

В Бурятии насмерть сбили молодую девушку

Наезд произошел на пешеходном переходе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии насмерть сбили молодую девушку
Смертельное ДТП произошло вечером 10 апреля на 30-м километре автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 53-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан», ехавшая со стороны Онохоя в сторону Улан-Удэ, на пешеходном переходе сбила 25-летнюю девушку. В результате наезда пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

В Госавтоинспекции уточнили, что женщина за рулем автомобиля была трезвой. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 апреля

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