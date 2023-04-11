Происшествия 11.04.2023 в 16:53

Молодой житель Улан-Удэ устроил расправу в общежитии

Парень до смерти избил мужчину, который конфликтовал с его матерью
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Текст: Константин Воронов
Молодой житель Улан-Удэ устроил расправу в общежитии
В Улан-Удэ днем 10 апреля в Больнице скорой медицинской помощи скончался 41-летний мужчина, которого накануне вечером доставили с многочисленными травмами головы из общежития на улице Пушкина. По подозрению в расправе над потерпевшим правоохранители задержали 27-летнего молодого человека.

В ходе допроса парень подтвердил факт нападения на мужчину, но отрицал нанесение ему ударов, которые могли бы привести к смерти. Однако на основании собранных доказательств, в том числе показаний очевидца, ему уже предъявили обвинение по ч.4 ст 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в общежитии проживала мать молодого человека. Вечером 9 апреля у нее произошла ссора с соседом. Обвиняемый узнал о конфликте и решил разобраться с мужчиной. Он пришел в общежитие, выбил дверь в комнату соседа, который к тому времени уже спал, ворвался внутрь и стал с силой бить мужчину кулаками по голове. После расправы обвиняемый скрылся.

Сожительница потерпевшего, ставшая очевидцем нападения, вызвала скорую. Мужчину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя некоторое время он скончался в больнице. Подозреваемого молодого человека задержали по месту жительства.  

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: pixabay.com
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с 5 по 11 апреля

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