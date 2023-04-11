Молодой житель Улан-Удэ устроил расправу в общежитии

В Улан-Удэ днем 10 апреля в Больнице скорой медицинской помощи скончался 41-летний мужчина, которого накануне вечером доставили с многочисленными травмами головы из общежития на улице Пушкина. По подозрению в расправе над потерпевшим правоохранители задержали 27-летнего молодого человека.В ходе допроса парень подтвердил факт нападения на мужчину, но отрицал нанесение ему ударов, которые могли бы привести к смерти. Однако на основании собранных доказательств, в том числе показаний очевидца, ему уже предъявили обвинение по ч.4 ст 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в общежитии проживала мать молодого человека. Вечером 9 апреля у нее произошла ссора с соседом. Обвиняемый узнал о конфликте и решил разобраться с мужчиной. Он пришел в общежитие, выбил дверь в комнату соседа, который к тому времени уже спал, ворвался внутрь и стал с силой бить мужчину кулаками по голове. После расправы обвиняемый скрылся.Сожительница потерпевшего, ставшая очевидцем нападения, вызвала скорую. Мужчину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя некоторое время он скончался в больнице. Подозреваемого молодого человека задержали по месту жительства.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: pixabay.com