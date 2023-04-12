Происшествия 12.04.2023 в 17:02

Преступник-рецидивист в Бурятии покусал полицейского

Он получил два года «строгача» за применение насилия в отношении представителя власти

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Текст: "Номер один"
Преступник-рецидивист в Бурятии покусал полицейского

Ранее судимый житель Гусиноозерска отправится на два года в колонию строгого режима за «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Житель Гусиноозерска распивал спиртные напитки со своими знакомыми. За столом собралось четыре человека. В ходе застолья между двумя собутыльниками возникла ссора, закончившаяся тем, что женщина дважды ударила ножом своего оппонента в область шеи.

Куда именно ударила, женщина не помнила. Она испугалась, вызвала скорую. Медики приехали, оказали пострадавшему первую помощь. Раненого забрали в больницу, куда с ним отправилась и порезавшая его женщина. В больнице ему наложили швы на раны, после чего собутыльница проводила его домой.

Возле дома их уже ждал наряд полиции, который приехал выяснить обстоятельства получения ножевых ранений. Потерпевший, не желая, чтобы собутыльница понесла наказание, начал ее выгораживать. Мужчина говорил, что сам порезался то ложкой то ли кружкой. Полицейские в правдивости этой версии сомневались и продолжали опрос потерпевшего.

В разговор полицейских и порезанного вмешался один из компании выпивавших – бывший уголовник, питавший неприязнь к правоохранительным органам.

Мужчина начал вести себя агрессивно, вмешиваться в разговор, выражался нецензурной бранью. На замечания он не реагировал, тогда один из полицейских вышел вместе с нетрезвым задирой во двор и сказал, что нужно проехать в отдел полиции.

Внезапно пьяный житель Гусиноозерска толкнул полицейского, затем схватил его за шею. В ответ оперуполномоченный повалил его на капот машины и удерживал его до прихода своего коллеги, который помог держать буйного мужчину. Когда он успокоился, его отпустили.

Однако нетрезвый уголовник не думал останавливаться. Он схватил полицейского за шею, в результате чего тот упал на спину, а мужчина оказался сверху на нем и потянулся головой к его шее. Полицейский приставил свою руку к шее с целью защититься и в этот момент мужчина укусил его за руку. Полицейский, применив приемы борьбы, перевернул буйного мужчину и в этот момент он ударил его кулаком по лицу.

После случившегося мужчина перед полицейским извинился, он его простил.

«Своими преступными действиями гражданин причинил оперуполномоченному физическую боль и следующие повреждения: рвано-ушибленная рана нижней губы, укушенная рана правой кисти, по своим свойствам расценивающиеся как повреждения, не причинившие вред здоровью человека», - следует из материалов дела.

При расследовании выяснилось, что напавший на полицейского мужчина – уголовник-рецидивист.

Суд постановил признать жителя Гусиноозерска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.


Фото: "Номер один"    

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мвд преступность Гусиноозерск суд

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