Происшествия 13.04.2023 в 10:21

В Улан-Удэ задержали серийную воровку

Женщина специализировалась на кражах сумок и кошельков в торговых центрах
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали серийную воровку
Оперативники уголовного розыска Управления МВД России по Улан-Удэ за совершение серии краж из торговых центров задержали 35-летнюю горожанку.

Как сообщили в МВД Бурятии, первую кражу женщина совершила днем 13 ноября. В торговом центре на ул. Терешковой она зашла в бутик и якобы, выбирая товар, приметила сумку, оставленную покупательницей. Убедившись, что женщина занята выбором товара с продавцом и оставила имущество без присмотра, злоумышленница похитила сумку. Содержимое сумки она выбросила, оставив себе лишь наличность.

Аналогичным образом с ноября прошлого года по январь 2023 года злоумышленница совершила 13 краж. В основном она похищала сумки и кошельки у отвлекшихся на покупателей продавцов в торговых центрах города. Похищенные сумки выбрасывала, а деньги тратила на личные нужды.

Также у женщины изъята норковая шуба, которую она похитила в конце января. Зайдя в офис в одном из торговых центров на ул. Кирова, она увидела оставленные без присмотра вещи и стащила их.

Как отметили в МВД, женщина лишь в октябре 2022 года освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за имущественное преступление. Общий ущерб от ее новых преступлений составил более 308 тысяч рублей.

Фото: МВД Бурятии
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