Житель Бурятии погиб под колесами «Лэнд Крузера»

Смертельное ДТП произошло вечером 12 апреля на 409-м км федеральной трассы «Байкал» недалеко от села Старое Татаурово. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер Прадо» сбил 44-летнего мужчину, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате наезда пешеход скончался на месте.Фото: «Номер один»