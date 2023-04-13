В Бурятии полицейские предотвратили лесной пожар

Днем 11 апреля в Бурятии двое полицейских предотвратили лесной пожар. Как рассказали в МВД, старший участковый отдела полиции Кяхтинского района Виктор Самбуев с участковым Чимитом Цыбиковым в рамках особого противопожарного режима патрулировали лес в местности «Глиняный карьер» недалеко от Кяхты.«При объезде территории они заметили вдалеке дым и незамедлительно направились туда. На месте полицейские обнаружили возгорание кучи бытового мусора, которое уже перекинулось на сухую траву возле леса. Не теряя ни минуты, участковые вызвали пожарных и подручными средствами сдерживали распространение огня до их прибытия. Благодаря бдительности полицейских удалось предотвратить крупный пожар и спасти лесные насаждения», - сообщили в МВД.Фото: МВД Бурятии