Происшествия 13.04.2023 в 16:07

В Бурятии массово горят кладбища

Огонь повредил уже более пятисот могил, один из виновников пожара задержан
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии массово горят кладбища
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрированы 4 пожара на кладбищах. Два из них произошли в Улан-Удэ - в микрорайонах в Горький и Вагжанова. В общей сложности огонь повредил 132 места захоронений, сгорели трава и мусор на общей площади 1,8 га.

Еще два пожара произошли на кладбищах Бичурского района, там повреждены 420 могил, сгорела трава и мусор на общей площади около 500 га и 2,5 га леса.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, 12 апреля был установлен виновник пожара на кладбище в селе Потанино Бичурского района. Им оказался местный житель. Мужчина сжигал сухую траву на могиле своего родственника. Из-за ветреной погоды пламя вышло из-под контроля, в результате огонь быстро распространился и перекинулся на лес. В отношении сельчанина составлен административный протокол.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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с 12 по 18 апреля

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