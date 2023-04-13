В Бурятии массово горят кладбища

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрированы 4 пожара на кладбищах. Два из них произошли в Улан-Удэ - в микрорайонах в Горький и Вагжанова. В общей сложности огонь повредил 132 места захоронений, сгорели трава и мусор на общей площади 1,8 га.Еще два пожара произошли на кладбищах Бичурского района, там повреждены 420 могил, сгорела трава и мусор на общей площади около 500 га и 2,5 га леса.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, 12 апреля был установлен виновник пожара на кладбище в селе Потанино Бичурского района. Им оказался местный житель. Мужчина сжигал сухую траву на могиле своего родственника. Из-за ветреной погоды пламя вышло из-под контроля, в результате огонь быстро распространился и перекинулся на лес. В отношении сельчанина составлен административный протокол.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС