В Бурятии горел магазин «Огонек»

Днем 13 апреля в селе Зырянск Прибайкальского района произошел пожар в магазине «Огонек». Как сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7», хозяйка торговой точки протапливала дымоход в котельной тонкими полешками и, выйдя на улицу, увидела искры из трубы. Искры попали на лежащий рядом со складом пиломатериал, и он загорелся. Женщина сначала пыталась самостоятельно потушить пожар, однако ей это не удалось. Огонь распространился на склад и крышу магазина.







В борьбе с огнем принимали участие пожарные ПЧ-38, добровольные пожарные и местные жители.





«Огнем уничтожена крыша магазина. Внутри оплавились панели и потолок. Выгорел склад внутри и снаружи, обгорела наружная стена котельной. Также обгорела крыша расположенного рядом двухэтажного жилого дома. Ущерб составил 8 млн. рублей», перечислил печальные итоги происшествия «Прибайкалье-инфо.24/7».Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»