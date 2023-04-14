Происшествия 14.04.2023 в 12:19

В Бурятии горел магазин «Огонек»

Общий ущерб от разбушевавшегося пожара составил 8 млн рублей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии горел магазин «Огонек»
Днем 13 апреля в селе Зырянск Прибайкальского района произошел пожар в магазине «Огонек». Как сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7», хозяйка торговой точки протапливала дымоход в котельной тонкими полешками и, выйдя на улицу, увидела искры из трубы. Искры попали на лежащий рядом со складом пиломатериал, и он загорелся. Женщина сначала пыталась самостоятельно потушить пожар, однако ей это не удалось. Огонь распространился на склад и крышу магазина.


В борьбе с огнем принимали участие пожарные ПЧ-38, добровольные пожарные и местные жители.


«Огнем уничтожена крыша магазина. Внутри оплавились панели и потолок. Выгорел склад внутри и снаружи, обгорела наружная стена котельной. Также обгорела крыша расположенного рядом двухэтажного жилого дома. Ущерб составил 8 млн. рублей», перечислил печальные итоги происшествия «Прибайкалье-инфо.24/7».

Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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