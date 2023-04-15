Главу Северо-Байкальского района признали виновным в халатности

Суд признал Пухарева виновным в халатности и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Однако глава администрации Северо-Байкальского района был освобожден от наказания из-за истечения срока давности содеянного.

Более 10 лет назад он незаконно, по халатности, подписал договоры аренды земельного участка, в рамках которого индивидуальный предприниматель и две аффилированные с ним фирмы незаконно производили добычу песка. Добывался он на земле сельхозназначения в Центральной экологической зоне Байкала. В связи с чем государству был нанесён ущерб на 7 миллионов рублей.





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